Долгое чтение (Long Read) — это серия вечеринок с постепенным музыкальным развитием. Каждый ивент один резидент в фокусе, а остальные артисты создают контекст, чтобы главный сет мог развернуться полностью. 21 марта встреча на скрытной кухне Noor бара, и в центре ночи будет Anton Borin Anton Borin Jeny Power Montw Vancoo