Возраст 21+
Вечеринки
Про событие
Долгое чтение (Long Read) — это серия вечеринок с постепенным музыкальным развитием. Каждый ивент один резидент в фокусе, а остальные артисты создают контекст, чтобы главный сет мог развернуться полностью. 21 марта встреча на скрытной кухне Noor бара, и в центре ночи будет Anton Borin Anton Borin Jeny Power Montw Vancoo
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи