https://www.noorbar.com/ «Нур | Электро» — новейшее воплощение одного из лучших в Москве заведений, где подают коктейли. Расположенный в стильном жилом районе в верхней части города, в нескольких минутах ходьбы от Красной площади, это твой дружелюбный изысканный бар по соседству, но с оттенком эфирного шика России. Миксология воспринимается здесь очень серьезно, все ингредиенты настолько естественны, насколько это возможно, и ликер стекает, как вода. Сервис внимательный, но тонкий, настроенный, чтобы ты чувствовал себя как дома вдали от дома. Noor работает с 2009 года, а после реконструкции стал больше чуть ли не в два раза. В остальном всё по-прежнему: жёлтые стены, зеркало, зелёный потолок, пианино, меню с едой, коктейльная карта и сама команда бара. Сейчас в Noor действует меню, придуманное ещё Светланой Кесоян, в прошлом — главным редактором кулинарного журнала «Первое. Второе. Третье», ресторанным критиком журнала «Афиша» и бренд-шефом кафе Dodo. В нём есть закуски и десерты, всего 13 блюд. Режим работы: пн.— чт.: 10:00 — 03:00 пт. — сб.: 10:00 — 06:00 воскр.: 10:00 — 03:00
Карта места...
Отличные коктейли и музыка🤍