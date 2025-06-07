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Gruvbox Session

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 1000₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Легендарное радиошоу DJ Pasha NoFrost и одновременно московская вечеринка с многолетней историей и широкой географией столичных локаций. В её музыкальной основе — фирменные глубокие house-ритмы: от soulful и funky groove до deep и tech — всё, что создаёт груви атмосферу и уютный вайб. За пультом в этот вечер — те, кого объединяет любовь к груву: Avi Dmitry Tasker Pasha Aladyshev Pasha Nofrost Denis Rosenberg Radionovsky Guydee Arkady Air Начало — в 18:00. До 19:00 вход свободный, по регистрации. Для входа позже 19:00 нужен билет. FC / DC / 21 + Будь внимателен: наличие регистрации или билета не гарантирует вход и не эквивалентно брони стола в ресторане. Забронировать стол можно по телефону.

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