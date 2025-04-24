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Громче. Шоукейс

Ровесник
Малый Гнездниковский 9с2

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Бесплатно
Возраст 16+
Концерты
Еда

Про событие

Музыкальный сервис Звук и бар «Ровесник» проведут совместный Шоукейс Громче — большой концерт в поддержку набирающих популярность музыкантов. Специальный гость и хедлайнер события — культовая группа Винтаж. Их музыка — про смелость, свободу и безграничную веру в любовь вне поколений. Также на сцене выступят: Наша Таня, Маленький Буддист, Лолита Косс, Лёша Пой, а также секретный гость которого раскроют ближе к мероприятию.

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