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Грохот (Shoom)

RNDM
Наставнический переулок, 13-15с3

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

На вечеринках играют техно и эйсид 90-х, 2000-х и наших дней с большой любовью к истории танцевальных ритмов. На сей раз примкнули основатели лейбла 16OM Matvienkov & Natasha Wax, резидент и музыкальный редактор лейбла Chuvstvo Ritms Rec — Krysenstern и глава проекта Техно-Посиделки Ilya G. Грохот (Shoom) — так назывались вечеринки легендарного британского промоутера Дэнни Реэмплинга, в одноименном клубе, проводившиеся в Лондоне во второй половине XX века. Эти мероприятия стали началом рейв-культуры захватившей мир. Samir Kuliev Matvienkov Krysenstern Natasha Wax Ilya G

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