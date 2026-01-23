Поднять мечи, ведь орден собирается вновь. Раз в несколько лет тёмные силы пытаются прорваться в мир, расшатывая порядок и сталкивая людей в хаос. В такие моменты Орден GDB открывает врата, чтобы удержать тьму и напомнить: сила рождается в единстве. Эта ночь приурочена к выходу нового альбома Grim Season — главы, где сталь и звук снова сплетаются воедино. Кольчуги, шлемы, уличный стиль, плотная драмка и свет клубных лазеров — всё в одном пространстве, где каждый становится частью Ордена. В лайн-апе: Cain Spvrrow Tope2die Andy Scream Cnqr+ Finesse Scar Erialess Holographic Baldscum Twopain Moonl1gh1 Theforestname Rooina Soulla Lack Of Talent Nochlej Tkate Ista