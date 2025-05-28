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Гречневый концерт

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

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Бесплатно
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Носители архангельского регги, дипломированные оперные певцы с вайбом Кровостока, легенды коммунарских плейлистов — «Гречневые глаза»! Орги нашли этих парней на задворках Яндекс.Музыки в древности, и настолько преисполнились, что сразу с ходу позвали их на сольник на крышу хтонической промзоны в коммуне на волгоградке. Тогда они не смогли соскочить с такой авантюрной темки... Не сумели отказаться и сейчас!  Рекомендуется для всех ценителей высокого искусства. Вход: Free Price

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