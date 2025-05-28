Носители архангельского регги, дипломированные оперные певцы с вайбом Кровостока, легенды коммунарских плейлистов — «Гречневые глаза»! Орги нашли этих парней на задворках Яндекс.Музыки в древности, и настолько преисполнились, что сразу с ходу позвали их на сольник на крышу хтонической промзоны в коммуне на волгоградке. Тогда они не смогли соскочить с такой авантюрной темки... Не сумели отказаться и сейчас! Рекомендуется для всех ценителей высокого искусства. Вход: Free Price