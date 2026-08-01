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Готический метал-фест (Goth & Metal Fest)

Смена 2.0
Товарищеский пер., 4 стр.5

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 1500₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Тебя ждет 2 зала. В Черном зале можно погрузится в мир жесточайшего, агрессивного метала и хардкор-панка: — Осада (трэш метал) — Self Destructs (хардкор панк) — Termination (трэш метал) — Rusted Nail (мелодичный дэт метал) — Ищущий (мелодичный блэк метал) В Аналог зале ты проникнешься мрачной атмосферой готики и послушаешь столичных представителей дарк-сцены: — Towards My End (гот/дэт метал) — The Suicider (гот/меланхоли метал) — Cyber Jesus (готик альт рок) — Lie Johnny (постпанк) — .pierrrced. (инди/готик рок) Это Филактерия Головного Мозга, московское неформальное движение, которое занимается организацией различных мероприятий.

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