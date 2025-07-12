Большой музыкальный goth-фестиваль под открытым небом, луной и звёздами. Тебя ждёт по-настоящему долгожданное событие в old school goth тусовке. Летняя сцена, девять goth-команд со всей России, DIY Market. И самое главное — это живые выступления и неподдельный обмен эмоциями, только настоящая отечественная goth-музыка странных времен.