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Фестивали
Про событие
Большой музыкальный goth-фестиваль под открытым небом, луной и звёздами. Тебя ждёт по-настоящему долгожданное событие в old school goth тусовке. Летняя сцена, девять goth-команд со всей России, DIY Market. И самое главное — это живые выступления и неподдельный обмен эмоциями, только настоящая отечественная goth-музыка странных времен.
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