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Gothwave Open-Air

Pravda
Варшавское шоссе, 26с12

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2700₽
Возраст 16+
Фестивали

Про событие

Большой музыкальный goth-фестиваль под открытым небом, луной и звёздами. Тебя ждёт по-настоящему долгожданное событие в old school goth тусовке. Летняя сцена, девять goth-команд со всей России, DIY Market. И самое главное — это живые выступления и неподдельный обмен эмоциями, только настоящая отечественная goth-музыка странных времен.

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