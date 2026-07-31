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Промо-команда Гость (Guest) меняет свою привычную оптику: вместо индустриальных пространств — камерный формат под сиянием диско шаров Стрелки, а селекция из диско &инди дэнс — в качестве навигации для перемещения от танцпола до бара за коктейлями и обратно. Не прямыми рейсами из Парижа, Лондона и на такси по ночной Москве в баре приземлятся: Petit Velvet Velour Satin Love Object Arpatronic
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