Промо-команда Гость (Guest) меняет свою привычную оптику: вместо индустриальных пространств — камерный формат под сиянием диско шаров Стрелки, а селекция из диско &инди дэнс — в качестве навигации для перемещения от танцпола до бара за коктейлями и обратно. Не прямыми рейсами из Парижа, Лондона и на такси по ночной Москве в баре приземлятся: Petit Velvet Velour Satin Love Object Arpatronic