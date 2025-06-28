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Gorye, Laugar, brainrot, Горим!

Мотыга Йети Бар
Ольховская ул., 14, стр. 2

Начало:

Завершение:

666₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Новая волна металкора от группы Gorye. Смесь экстремального речитатива с агрессивными риффами на основе современного металкора — отличный вариант для поклонников «нулевых» и тех, кто следит за современными тенденциями в метале. При поддержке /brainrot/, Laugar, Горим! Агрессивные риффы, гитарные переборы, речитатив прямиком из «нулевых», мелодичный и экстремальный вокал — что-то из этого тебе точно понравится.

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