Новая волна металкора от группы Gorye. Смесь экстремального речитатива с агрессивными риффами на основе современного металкора — отличный вариант для поклонников «нулевых» и тех, кто следит за современными тенденциями в метале. При поддержке /brainrot/, Laugar, Горим! Агрессивные риффы, гитарные переборы, речитатив прямиком из «нулевых», мелодичный и экстремальный вокал — что-то из этого тебе точно понравится.