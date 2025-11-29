Двухлетний совместный проект Музея криптографии и Хлебозавода, посвящённый городской коммуникации. Ты можешь увидеть результаты исследований в Марфино, Бутырском и Тимирязевском районах СВАО, где изучили пространство вокруг площадок, чтобы показать город с новой стороны — как живую систему знаков и сигналов. Попробуешь взглянуть на городскую среду как на живой организм, обладающий собственным языком. На этой «прогулке» изучишь его визуальные коды и скрытые смыслы, а художники выступят в роли проводников и переводчиков. Через их работы — инсталляции, видео и саунд-арт — ты расшифруешь знаки, символы и голоса, наполняющие городское пространство.