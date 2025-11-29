ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Город говорит

Хлебозавод №9
ул. Новодмитровская 1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Двухлетний совместный проект Музея криптографии и Хлебозавода, посвящённый городской коммуникации. Ты можешь увидеть результаты исследований в Марфино, Бутырском и Тимирязевском районах СВАО, где изучили пространство вокруг площадок, чтобы показать город с новой стороны — как живую систему знаков и сигналов. Попробуешь взглянуть на городскую среду как на живой организм, обладающий собственным языком. На этой «прогулке» изучишь его визуальные коды и скрытые смыслы, а художники выступят в роли проводников и переводчиков. Через их работы — инсталляции, видео и саунд-арт — ты расшифруешь знаки, символы и голоса, наполняющие городское пространство.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста