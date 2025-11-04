Что может быть лучше предмета декора, который сделан собственными руками? На этом мастер-классе по керамике ты сможешь попробовать новое ручное ремесло и поднять себе настроение. Кроме того, ты самостоятельно создашь свой предмет домашнего обихода, который может украсить твой дом или стать красивым подарком для близких. Мастер-класс состоит из занятия на круге, элементов лепки и росписи ангобами. Готовую работу можно будет забрать приблизительно через 4-5 недель после мастер-класса. Продолжительность мастер-класса: 2 часа Запись на мастер-класс осуществляется по предоплате.