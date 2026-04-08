«Голод»: как клипмейкеры изменили Голливуд 80-х
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
Лекция и показ фильма «Голод». Будешь изучать, как на смену «новой голливудской волны» пришло поколение клипмейкеров и авторов рекламы с телевидения через фильм «Голод». Из вступительной лекции узнаешь об особенностях стиля режиссёра Тони Скотта, поговоришь о пост-панке, рекламных роликах, музыкальных клипах и языке кино поколения МТВ. Фильм будет демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи