Лекция и показ фильма «Голод». Будешь изучать, как на смену «новой голливудской волны» пришло поколение клипмейкеров и авторов рекламы с телевидения через фильм «Голод». Из вступительной лекции узнаешь об особенностях стиля режиссёра Тони Скотта, поговоришь о пост-панке, рекламных роликах, музыкальных клипах и языке кино поколения МТВ. Фильм будет демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами