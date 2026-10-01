Традиционный осенний гиг со звёздами андерграунда. На этот раз в коллабе с королевой независимой музыки трёх столиц Алёной Кривиллой. Концерт приурочен к презентацям альбомов «Ветер и Слёзы» (2026, Алек Петук) и «Обсасывать + пережёвывать» (2026, Алёна Кривилла). Концерт почтит визитом рэп-исполнитель Лёша Омский, нечастый гость в Москве. После перерыва длинною в вечность на сцену возвращается философский хип-хоп от Скарбо. Данилу Мира всё просто любят необъяснимой любовью. Вишенка на торте стендап-выступление от исследователя музыки архаичной и современной Олега Соболева. Приходи или проиграешь. Участники: Олег Соболев; Данила Мир; Леша Омский; Алёна Кривилла; Скарбо; Алек Петук Оркестр. Книжный маркет: Черный квадрат Кооператив КОМПОСТ +тайный гость Билеты на входе: 700р