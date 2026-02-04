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Gnadray + Глия + Глиномессия

Китайский Лётчик Джао Да
Лубянский пр., 25, стр. 1

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Вечер, посвящённый множеству нишевых микрожанров через оптику трёх подмосковных групп: разброс в жанрах от ноу-вейва до краут-неофолка. Иными словами, музыка будет весьма экспериментальной и DIY-ной, в лучших аутсайдерских традициях. Выступают: глия гнадрей глиномессия Донат от 200 на входе

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