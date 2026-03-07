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Глубоко

Куб
ул. Тверская, 3, -2 этаж

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от 300₽ до 1800₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

«Глубоко» — проект Дарьи Клементьевой и Анны Кириллиной о духовном поиске как движении вглубь, где смысл рождается в тишине. Художницы переводят сакральный опыт на язык современного искусства через ключевые символы: у Кириллиной это лодка как путь к спасению, у Клементьевой — клубень картофеля как знак жертвы и возрождения. Клементьева в серии «Едоки картофеля» обращается к архаичным мифам о перерождении. Её угольные изображения на фактурных полотнах напоминают истертые временем фрески и создают пространство цикличного времени, отсылая к образам Сатурна-Хроноса и христианским сюжетам. Кириллина через объекты из дерева, воска и видеофиксацию перформансов исследует путь веры. Сквозной мотив её работ — лодка как образ спасения и возможность удержаться в жизненном потоке. В выставочном пространстве миры художниц вступают в диалог: устремленные ввысь лодки Кириллиной встречаются с «подземными», телесными формами Клементьевой. Длительность создания работ становится методом, где время формирует смысл. Проект предлагает зрителю опыт восприятия духовного как того, что прорастает в темноте, тишине и глубине. Режим работы: Ежедневно: 12:00–21:00

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