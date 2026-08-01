Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Мероприятие творческого объединения, сформировавшегося вокруг культурного феномена группы Cream Soda. Музыкальный фестиваль, объединяющий единомышленников современной уличной культуры, моды и актуальной электронной сцены. Easy Fresh ARKADICH N95 LXNDRA Eviol BELOVed FRDM Punk Pozer Black Genizma WORKALL Denis Knyazev IIINIII Demi + секретные гости
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи