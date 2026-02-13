В основе экспозиции лежит авторское исследование образа женщины как источника силы и созидательного начала. Это первый выставочный проект санкт-петербургской Joy Gallery в Москве, объединяющий трех художниц: Адель Левитову, Екатерину Богданкову и Анастасию Андреичеву. Осмысление феминности — центральная тема Адель Левитовой. Метафорой совершенства у Левитовой также выступают цветы в пике расцвета, а женственность раскрывается через череду метаморфоз, за которой угадывается прочная внутренняя структура, удерживающая равновесие личности. Екатерина Богданкова для проекта создала серию, где главным символом женской силы стали руки, передающие эмоции точнее лица. Соединенные руки отсылают к самоподдержке и концентрации на себе: сила возникает там, куда направлено внимание. Цветная «аура» символизирует распространение внутренней гармонии вовне. Три работы последовательно показывают разные состояния силы: чем глубже фокус на себе, тем статичнее фигура и лаконичнее цвет. Режим работы: с 12:00 до 21:00