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Girls Day

Гештальт
Милютинский пер., 15 строение 2А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Женский праздник под яркие биты. Всем весна, любовь и танцы! Уже в эту пятницу за пульт встанут талантливые: JON.K | VENERA VEYRON | MONADO | MISHLANOV Ощути мощь электронной музыки, дай волю своим чувствам и танцуй до утра под яркие биты. Двери клуба откроются в 22:00 FC DC / вход FREE Для бронирования столов звони: +7 (499) 288-84-68 Для девушек бокал игристого по кодовому слову «Prosecco time».

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