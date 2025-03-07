Женский праздник под яркие биты. Всем весна, любовь и танцы! Уже в эту пятницу за пульт встанут талантливые: JON.K | VENERA VEYRON | MONADO | MISHLANOV Ощути мощь электронной музыки, дай волю своим чувствам и танцуй до утра под яркие биты. Двери клуба откроются в 22:00 FC DC / вход FREE Для бронирования столов звони: +7 (499) 288-84-68 Для девушек бокал игристого по кодовому слову «Prosecco time».