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Гиперголос

Граунд Солянка
Солянка, 1/2, стр. 2, вход с ул. Забелина

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Концерт-синтез вокального искусства и электроакустического эксперимента в рамках фестиваля современной академической музыки а капелла «До и После». Участники концерта — талантливые исполнители нового поколения — под руководством музыкантов ансамбля N’Caged и инженеров Центра электроакустической музыки ЦЭАМ создают звуковые ландшафты на стыке человеческого голоса, электроники и акустических эффектов, исследуют границы звука, превращая голос в инструмент будущего. «Этот проект — диалог между традицией и инновацией. Мы хотим показать, как голос, усиленный технологиями, открывает новые горизонты в музыке», — отмечают организаторы. Не пропусти возможность стать свидетелем уникального синтеза вокального искусства и электроакустического эксперимента!

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