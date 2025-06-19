Концерт-синтез вокального искусства и электроакустического эксперимента в рамках фестиваля современной академической музыки а капелла «До и После». Участники концерта — талантливые исполнители нового поколения — под руководством музыкантов ансамбля N’Caged и инженеров Центра электроакустической музыки ЦЭАМ создают звуковые ландшафты на стыке человеческого голоса, электроники и акустических эффектов, исследуют границы звука, превращая голос в инструмент будущего. «Этот проект — диалог между традицией и инновацией. Мы хотим показать, как голос, усиленный технологиями, открывает новые горизонты в музыке», — отмечают организаторы. Не пропусти возможность стать свидетелем уникального синтеза вокального искусства и электроакустического эксперимента!