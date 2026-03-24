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Герой и стилистика: как рождается образ в документальном кино

Центр «Зотов»
Ходынская улица, 2 стр. 1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Кино

Про событие

Как возникает художественный образ в документальном кино? Можно ли говорить о собственном языке, если материалом остаётся реальность? Почему иногда именно герой меняет первоначальный замысел режиссёра? На лекции курса «Кинофактура» поговорят о том, как складывается стилистика документального фильма — от наблюдательной камеры до более сложных авторских форм. Речь пойдёт о разных подходах к работе с реальностью и о том, как герой становится не просто объектом съёмки, а полноценным соучастником процесса.

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