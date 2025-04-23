Genshin Impact: от Мондштадта до Натлана
Берсеневский пер., 2, стр. 1
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от 1800₽ до 3000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Удивительное аудиовизуальное путешествие по вселенной Genshin Impact от ансамбля солистов Nella Musica Orchestra. СимфоМультимедия обещает полное погружение в фантастический мир любимой игры в сопровождении инструментального ансамбля. В программу концерта вошли лучшие композиции регионов Тейвата: Мондштадта, Ли Юэ, Инадзумы, Сумеру, Фонтейна и даже нового — Натлана. Концерт проходит в сопровождении видео-арта на большом экране 360°, что создаст ощущение присутствия в мире героев.
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