Удивительное аудиовизуальное путешествие по вселенной Genshin Impact от ансамбля солистов Nella Musica Orchestra. СимфоМультимедия обещает полное погружение в фантастический мир любимой игры в сопровождении инструментального ансамбля. В программу концерта вошли лучшие композиции регионов Тейвата: Мондштадта, Ли Юэ, Инадзумы, Сумеру, Фонтейна и даже нового — Натлана. Концерт проходит в сопровождении видео-арта на большом экране 360°, что создаст ощущение присутствия в мире героев.