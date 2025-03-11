15 молодых художников представят работы, исследующие точки соприкосновения науки, искусства и технологий. «Где я? / система координат» — итоговый проект выпускников программы дополнительного профессионального образования «Медиаарт», запущенной Generative Gallery, факультетом ArtTech МИСИС и креативной платформой Простор от VK. Студенты осваивали новейшие технологии, учились работать с генеративной графикой и звуком, а также позиционировать себя в мире современного искусства. На выставке будут представлены итоговые проекты художников — оригинальные концепции, разработанные в результате исследования цифровых инструментов. Часы работы выставки: Вт-Вс: 12:00 — 20:00