ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Где я? / система координат

Винзавод
Generative Gallery, 4-й Сыромятнический пер., 1/8 к.6

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Выставки
Необычное

Про событие

15 молодых художников представят работы, исследующие точки соприкосновения науки, искусства и технологий. «Где я? / система координат» — итоговый проект выпускников программы дополнительного профессионального образования «Медиаарт», запущенной Generative Gallery, факультетом ArtTech МИСИС и креативной платформой Простор от VK. Студенты осваивали новейшие технологии, учились работать с генеративной графикой и звуком, а также позиционировать себя в мире современного искусства. На выставке будут представлены итоговые проекты художников — оригинальные концепции, разработанные в результате исследования цифровых инструментов. Часы работы выставки: Вт-Вс: 12:00 — 20:00

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста