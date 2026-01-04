Gazgolder Club Closing. RROOM Afterparty
пер. Нижний Сусальный д. 5 стр. 26
Начало:
Завершение:
от 2000₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Afterparty закрытия от RROOM. Газгольдер закрывается. Уходит Эпоха. Программа закрытия: Ab Show (live) Symbol (live) Yuri Usachev (live) Anushka Baikalov Denis Kaznacheev Denis Potapov Delfin Gevorg Simonyan Lampasova Pavel Gro Shyam Undo FC 18+
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