Gaz20 Part Four
пер. Нижний Сусальный д. 5 стр. 26
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от 0₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Серия мероприятий в честь 20-летия клуба и творческого объединения GAZ. Хедлайнер вечера — Eduardo McGregor. Восходящая звезда американской электронной сцены, уникальный мультиинструменталист и композитор. Локальная поддержка от: Agraba / Agata / Aza Sirelis / Paysage / Doydoodoom / Tuman Бесплатный вход по предварительной регистрации с 22:00 до 23:00 далее вход по билетам. Fc
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