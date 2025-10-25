Серия мероприятий в честь 20-летия клуба и творческого объединения GAZ. Хедлайнер вечера — Eduardo McGregor. Восходящая звезда американской электронной сцены, уникальный мультиинструменталист и композитор. Локальная поддержка от: Agraba / Agata / Aza Sirelis / Paysage / Doydoodoom / Tuman Бесплатный вход по предварительной регистрации с 22:00 до 23:00 далее вход по билетам. Fc