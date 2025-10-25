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Gaz20 Part Four

Gazgolder Club
пер. Нижний Сусальный д. 5 стр. 26

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Серия мероприятий в честь 20-летия клуба и творческого объединения GAZ. Хедлайнер вечера — Eduardo McGregor. Восходящая звезда американской электронной сцены, уникальный мультиинструменталист и композитор. Локальная поддержка от: Agraba / Agata / Aza Sirelis / Paysage / Doydoodoom / Tuman Бесплатный вход по предварительной регистрации с 22:00 до 23:00 далее вход по билетам. Fc

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