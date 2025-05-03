OnOff Music с гордостью представляет большой праздничный концерт феноменальной группы при поддержке стримера Моисея Великанова. Эксклюзивный перформанс Дерьмиора Великолепного. Лавинообразные потоки гавённого метала и безудержная энергия зловонного хард'н'хэви. Этот концерт изменит твою жизнь. В день концерта билеты будут стоить значительно дороже.