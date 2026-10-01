Гастрономический мастер-класс, на котором ты сможешь приготовить не просто десерт, а настоящее произведение искусства, сочетающее в себе утонченность, великолепный внешний вид и изысканный вкус. Ты соберёшь торт из уже заранее приготовленных заготовок (бисквит, начинка, крем) и украсишь свой уникальный торт, винтажными рюшами, узорами и цветами из крема. Запись на мастер-класс осуществляется по предоплате. Продолжительность мастер-класса: 2-2,5 часа.