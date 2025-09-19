Тебя ждет уютнейшая атмосфера, музыка, вкусный фуршет, общение и знакомство с новыми лицами, творческий мастер-класс и как следствие — отличное настроение. Программа: – Фуршет с закусками и игристым вином; – Варение свечи в настоящих деревянным спилах, которая будет радовать тебя более 45 часов (в свече будет деревянный фитиль с имитацией звука потрескивания камина); – Правильный выбор аромата для свечи (цветочные, древесные, фруктовые запахи) и интенсивности; – Украшение свечи натуральными материалами из биосада студии: сушеные цветы розы, лаванды, статицы, мимозы, клевера, зеленые листочки эвкалипта, фисташкового дерева и др. украшения. Запись на мастер-класс осуществляется по предоплате.