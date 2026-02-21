ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Garlic Kings, Goblins

Pravda
Варшавское шоссе, 26с12

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Группа Goblins внезапно (или не совсем), отправится в белокаменную разогревать коллектив Garlic Kings. Garlic Kings будут презентовать новый альбом. «Новое!... Новое!..» — шепчут моря, нагло облизывая песчаные пляжи. «Новое!... Новое!...» — присвистывает вьюга, разрезая позёмкой тундру. Зверьё забивается в норы, а люд отчётливо слышит повсюду усиливающийся запах чеснока. Он зовёт тебя. Беги же за ним прямиком в царство Чесночных королей, которые придумали и записали новый альбом. Познай же «Портового города песни». Goblins Четыре лютейших отморозка не посрамят честь «Гоблинского Пунша». Гриффиндорцы будут молить о пощаде, а остальные вопить от восторга. Будет мерч, будут полеты со сцены и стандартное турбонасилие. Как иначе то, ну?

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста