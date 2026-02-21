Группа Goblins внезапно (или не совсем), отправится в белокаменную разогревать коллектив Garlic Kings. Garlic Kings будут презентовать новый альбом. «Новое!... Новое!..» — шепчут моря, нагло облизывая песчаные пляжи. «Новое!... Новое!...» — присвистывает вьюга, разрезая позёмкой тундру. Зверьё забивается в норы, а люд отчётливо слышит повсюду усиливающийся запах чеснока. Он зовёт тебя. Беги же за ним прямиком в царство Чесночных королей, которые придумали и записали новый альбом. Познай же «Портового города песни». Goblins Четыре лютейших отморозка не посрамят честь «Гоблинского Пунша». Гриффиндорцы будут молить о пощаде, а остальные вопить от восторга. Будет мерч, будут полеты со сцены и стандартное турбонасилие. Как иначе то, ну?