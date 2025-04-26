Гамма. Luna Park
пер. Нижний Сусальный д. 5 стр. 26
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от 2000₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Про событие
Путешествие в беззаботные воспоминания детства и магию парка аттракционов. Ностальгия, краски, лёгкость и джинсовка «на вырост». Яркий лайн-ап, «лохотроны» из детства с призами, свежий попкорн (за который надо будет побороться), атмосферная фотозона, чтобы сделать те самые фото «для родственников» как в старом альбоме, воздушные шары. Line-up: SALAME STAS SATORI KILO RAF ZARINA
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