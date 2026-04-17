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Футурист + Друзья (Futurist + Friends)

Community Moscow
Космодамианская наб., 2

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Можно быть «правильным», но хочется быть собой. Раньше всё было аккуратно: переходик сюда, настроение туда, все довольны, мама гордится. Раньше думали, как сделать красиво. Сейчас: «а будет ли хоть какое-то ощущение?» И в этот раз всё сделается ради ощущений. В этот вечер каждый артист привезёт свой уникальный звук, своё состояние и поделится своей историей: Futurist Aza Sirelis Icevy (dj set) Toni Sizer Geraa Mary Reyf Свет, звук, энергия — всё будет толкать туда, куда обычно не пускаешь себя. Поговоришь с тем, кого давно не видел. Потанцуешь с тем, кого встретил случайно. Это ночь для своих, и каждый будет её частью с первых минут.

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