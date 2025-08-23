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Full House

Madame Roche
Кожевническая улица, 16с4

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Завершение:

от 2000₽ до 2500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Full House это вечеринка — флеш-рояль — сильная покерная комбинация и полный дом друзей, танцующих под все оттенки хаус-музыки. Таинственный особняк преобразится в чёрно-красные цвета. Тузы, семёрки, короли и другие покерные карты, участвующие в комбинации, встречают не только в лайнапе, но и в оформлении, а на баре уже мешают специальные-коктейли. Зазывать гостей будут актёры-фрики, ходулисты и персонажи, словно выросшие из карточных вселенных. Событие «Чувство Ритма»: Full House откроет лекция Самира Кулиева об истории хаус-музыки: от Frankie Knuckles до Solomun коснутся всех, кто так или иначе стал апологетом стиля в разные годы. Далее весь спектр звучания раскроется в приглашенных dj-сетах. В лайнапе: POLA / SAMIR KULIEV / SERGEY SANCHEZ / KRYSENSTERN / MOSKALU / ODUKI / LI.SEMM

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