«Год спустя я узнал, что именно она выкрикивала те издевательские шутки из-за колонн, и что её зовут Фрида Кало. Но я понятия не имел, что однажды она станет моей женой» — так начинается долгая, красивая и жестокая история любви двух больших художников, двух коммунистов, двух простых людей. Роман «слона и голубки» начинается с искусства и заканчивается им: страстно и яростно каждый из них писал о своём, защищал свою идею и страдал. Их творческие судьбы удивительным образом ломаются и гнуться: в то время как американцы обожествляли Риверу, Фрида воспринималась ими как симпатичную деталь его «гардероба», когда же звезда Фриды взошла на небосклоне художественного мира, слава Риверы заметно угасла. Сложное и запутанное переплетение судеб двух талантливых мастеров не стоит распутывать, лишь наслаждаться искусством, что порождала их любовь. Лекцию читает Кустова Ирина — историк искусства и арт-менеджер.