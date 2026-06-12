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Френдинг

Вспышка
Нижняя Красносельская ул., 35, стр. 2

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+

Про событие

Собираются во Вспышке, чтобы найти новых друзей. На этой встрече будешь знакомиться в группах по 4 человека, периодически меняясь группами так, что все успеют познакомиться со всеми. В каждой группе будут даны разные задания, которые помогут узнать не только новых людей, но и что-то новое о себе: Вспомнишь дружбу в детстве и обсудишь, что поменялось во взрослом возрасте. Как дружишь теперь? Заполнишь «инструкцию к себе» и обсудишь её с группой, чтобы лучше узнать друг друга и узнать, в чём похожи, а в чём отличия. Нарисуешь рисунок-карту своей жизни, с помощью которой расскажешь о себе и важных событиях своей жизни другим. Обсудишь все важные аспекты человеческого общения: ~ интересы ~ отношения ~ характер ~ свой жизненный путь и опыт

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