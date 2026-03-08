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Французский бранч

Jam Club
улица Сретенка, 11

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Перенесись в сердце Франции, не покидая города. Для всех ценителей изысканной кухни и парижского шарма будет создана неповторимая атмосфера уютного французского кафе. Тебя ждёт: — Самые романтичные и узнаваемые хиты французской эстрады XX века — Неповторимое меню, вдохновлённое французской кухней — Дух Парижа с его неспешной, артистичной жизнью Сбор гостей: с 13:00 Выступление музыкантов: c 13:00 до 15:00 Живая музыка, вкусная еда и напитки в компании хороших людей подарят тебе хорошее настроение на весь день

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