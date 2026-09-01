Главное отраслевое событие осени, которое объединит производителей, музыкантов, педагогов и представителей власти на одной площадке. Что тебя ждёт: · Выставка более 40 российских производителей музыкальных инструментов и звукового оборудования — от струнно-смычковых до гитар, ударных и современного звука. Можно тестировать инструменты и общаться с мастерами. · Деловая программа с участием экспертов отрасли и представителей Минпромторга. Обсуждение цифровой маркировки, оснащения образовательных организаций, развития экспортного потенциала и других актуальных вопросов. · Более 15 концертов — от джаза до рока, от народных инструментов до современного звучания. Все артисты играют на отечественных инструментах. · Мастер-классы для профессионалов и любителей, включая тематическую площадку «Гитарный клуб» с уникальными занятиями по настройке, звуку и созданию инструментов. Для кого форум: · Для музыкантов, звукорежиссёров и продюсеров — тестирование новинок, консультации от производителей, вдохновение. · Для дилеров и закупщиков — расширение партнёрской сети, знакомство с новыми брендами. · Для учреждений культуры и образования — оснащение по национальному режиму, контакты с поставщиками. · Для любителей музыки — концерты, мастер-классы, атмосфера и живое общение. Участие во всех мероприятиях бесплатное при условии предварительной регистрации.