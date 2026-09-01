Седьмой ежегодный фестиваль Fleur — событие, объединяющее молодых и независимых артистов со стильным, самобытным звучанием. В этом году темой фестиваля станет «Вода», а сам Fleur символично погрузится в атмосферу «Море Музыки», окружив гостей морской фауной и подводной эстетикой. На двух сценах выступят как уже полюбившиеся публике артисты, так и новые имена, которые Fleur традиционно открывает для широкой аудитории. Fleur — это фестиваль молодых талантов из России и не только, созданный для развития и поддержки независимых исполнителей. Главная цель проекта — объединить творческих людей в единое комьюнити, где царят вдохновение, любовь и взаимопонимание.