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Fleur

Центр океанографии и морской биологии Москвариум
Море Музыки, проспект Мира, 119с23

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 6+
Концерты
Фестивали

Про событие

Седьмой ежегодный фестиваль Fleur — событие, объединяющее молодых и независимых артистов со стильным, самобытным звучанием. В этом году темой фестиваля станет «Вода», а сам Fleur символично погрузится в атмосферу «Море Музыки», окружив гостей морской фауной и подводной эстетикой. На двух сценах выступят как уже полюбившиеся публике артисты, так и новые имена, которые Fleur традиционно открывает для широкой аудитории. Fleur — это фестиваль молодых талантов из России и не только, созданный для развития и поддержки независимых исполнителей. Главная цель проекта — объединить творческих людей в единое комьюнити, где царят вдохновение, любовь и взаимопонимание.

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