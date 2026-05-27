Фламбери — музыкант, чья музыка связана нитями историй, погружающих в атмосферу до мурашек. Каждая её песня несёт в себе кинематографичный рассказ, влюблённый в эстетику природы и чувств. Лиза экспериментирует, создавая мелодичный эмбиент поп и смешивает его с инди-фолк музыкой. Chilly Holliday — композитор, мультиинструменталист и просто человек, который пишет атмосферную музыку.