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Фламбери — музыкант, чья музыка связана нитями историй, погружающих в атмосферу до мурашек. Каждая её песня несёт в себе кинематографичный рассказ, влюблённый в эстетику природы и чувств. Лиза экспериментирует, создавая мелодичный эмбиент поп и смешивает его с инди-фолк музыкой. Chilly Holliday — композитор, мультиинструменталист и просто человек, который пишет атмосферную музыку.
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