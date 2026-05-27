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Фламбери. Chilly Holliday

16 Тонн
ул. Пресненский Вал, д. 6, стр. 1

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 2000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Фламбери — музыкант, чья музыка связана нитями историй, погружающих в атмосферу до мурашек. Каждая её песня несёт в себе кинематографичный рассказ, влюблённый в эстетику природы и чувств. Лиза экспериментирует, создавая мелодичный эмбиент поп и смешивает его с инди-фолк музыкой. Chilly Holliday — композитор, мультиинструменталист и просто человек, который пишет атмосферную музыку.

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