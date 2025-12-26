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Final rave at Gazgolder club
пер. Нижний Сусальный д. 5 стр. 26
Начало:
Завершение:
от 2200₽ до 10000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Рейв 10-летия перед финальным закрытием клуба Газгольдер — культовой московской площадки, работающей с 2005 года. Программа и состав артистов будут объявлены позже. Действуют билеты категории early birds до анонса состава.
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