Есть знаки зодиака. А есть Скорпионы. И если в октябре ты только открывал их прайм-эру, то 21 ноября пойдут дальше. Фестиваль объединит сразу три команды: Futurist + Friends, FE•ER и Community. Три самостоятельных мира встретятся в одном событии, чтобы создать нечто большее, чем просто вечеринка. Ещё один повод собраться: в этот вечер отпразднуют дни рождения основателей команд — Futurist и Akop. И главное — фестиваль выходит за рамки привычного формата. Это полное погружение в эстетику и характер знака Скорпиона: — 3 танцпола · 20 диджеев; — иммерсивный «Secret Room»; — арт-фотопространство; — живые перформансы; — маркет дизайнерских брендов. Лайн-ап: Borey Futurist Akop Aliya Kara • Ahora • Bbooka • Geraa • Jean De Saar • Mally • Masha Phoenix • Mary Reyf • MaxMini • Meskina • Natives • Shavo • Sirin • Tesa • Tyaś • Vasinn • Viik