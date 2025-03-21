Это самый большой ежемесячный маркет старинных и ремесленных товаров. Здесь представлен самый широкий выбор антикварных и винтажных товаров. Собирается каждый месяц более 200 мастеров и коллекционеров. Выбрали самые интересные коллекции старинных товаров и собрали их для тебя в центральном Музее города. 21-23 марта с 12:00 до 21:00