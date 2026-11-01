ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Фестиваль электронной музыки

Орбита
Яузская улица, 1/15с1

Начало:

Завершение:

999₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Тебя ждёт три танцпола, лучшие ди-джеи из Петербурга и Москвы, разные направления музыки: хаус, инди-дэнс и современная электроника. Питерский танцпол: John Candy Colin Rouge Elina Bless Alex Repeater Arkady Air VO:DA Московский танцпол: LIL'M Sergey Seaman My Way Beat (dj Set) Dukhnevich Aliya Kara CHIEF SYNESTHESI Местная поддержка: Slim69 Zagorodnyuk TuWin Mashenka 4-ever Sergey Rufos Kristina Kossta Dima Tsarev Allmist Arnie Gypsy

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Камерная вечеринка
Камерная вечеринка

800₽

RNDM ночь
RNDM ночь

от 800₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

от 13000₽

Готическая ночь × Киберпсихоз
Готическая ночь × Киберпсихоз

от 1000₽

Кардио рейв
Выбор редакции
Кардио рейв

1500₽

Токсик Панч
Токсик Панч

1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи