Тебя ждёт три танцпола, лучшие ди-джеи из Петербурга и Москвы, разные направления музыки: хаус, инди-дэнс и современная электроника. Питерский танцпол: John Candy Colin Rouge Elina Bless Alex Repeater Arkady Air VO:DA Московский танцпол: LIL'M Sergey Seaman My Way Beat (dj Set) Dukhnevich Aliya Kara CHIEF SYNESTHESI Местная поддержка: Slim69 Zagorodnyuk TuWin Mashenka 4-ever Sergey Rufos Kristina Kossta Dima Tsarev Allmist Arnie Gypsy