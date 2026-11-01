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Тебя ждёт три танцпола, лучшие ди-джеи из Петербурга и Москвы, разные направления музыки: хаус, инди-дэнс и современная электроника. Питерский танцпол: John Candy Colin Rouge Elina Bless Alex Repeater Arkady Air VO:DA Московский танцпол: LIL'M Sergey Seaman My Way Beat (dj Set) Dukhnevich Aliya Kara CHIEF SYNESTHESI Местная поддержка: Slim69 Zagorodnyuk TuWin Mashenka 4-ever Sergey Rufos Kristina Kossta Dima Tsarev Allmist Arnie Gypsy
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