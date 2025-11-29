Иногда ночь становится зеркалом — отражением того, что страшно увидеть днём. На грани сна и реальности рождается пространство противоречий. Девять артисток создают собственные звуковые миры — нестатичные, ломающиеся, развивающиеся и стремящиеся вниз. Их музыка — это селективное безумие, художественное высказывание, где глубина не прячется, а зовёт следовать за ней. Лайнап: ALISA AVILOVA ~ live / APOLLINARIS / DIGITONICA / DJ SICKFUCK / HORNY / NIHIL VERSA / PARTYDEVOTEE / SHETOOKMYCANDIES / Т Я А Н Г ~ live Ты приглашён на праздник сестринства!