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Femme Fatale

RNDM
Наставнический переулок, 13-15с3

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Иногда ночь становится зеркалом — отражением того, что страшно увидеть днём. На грани сна и реальности рождается пространство противоречий. Девять артисток создают собственные звуковые миры — нестатичные, ломающиеся, развивающиеся и стремящиеся вниз. Их музыка — это селективное безумие, художественное высказывание, где глубина не прячется, а зовёт следовать за ней. Лайнап: ALISA AVILOVA ~ live / APOLLINARIS / DIGITONICA / DJ SICKFUCK / HORNY / NIHIL VERSA / PARTYDEVOTEE / SHETOOKMYCANDIES / Т Я А Н Г ~ live Ты приглашён на праздник сестринства!

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