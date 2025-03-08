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Вечеринки
Про событие
Вечеринка, где мощные женские голоса и агрессивные звучания сольются в акт творческого бунта, а каждое выступление станет отражением внутреннего мира артисток — бесстрашного и свободного. Это переосмысление образа «роковой женщины», теперь вместо фатального обаяния — честное и дерзкое самовыражение.
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