Вечеринка, где мощные женские голоса и агрессивные звучания сольются в акт творческого бунта, а каждое выступление станет отражением внутреннего мира артисток — бесстрашного и свободного. Это переосмысление образа «роковой женщины», теперь вместо фатального обаяния — честное и дерзкое самовыражение.