Второй эпизод коллективного живого выступления (лайва) в формате лицом к лицу (face2face), где пятеро музыкантов объединят свои сетапы в единый звуковой организм, расположенный в центре танцпола. Живая импровизации всю ночь напролёт. Без сценария, пауз и главных артистов, суть которой – музыкальный диалог между артистами, железом и публикой. Участники: Bel Fort Etrigan Nick CHP Rayme xandr.vasiliev