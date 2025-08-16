Движущей силой работ Анастасии Даниленко является ее неугасающий интерес к взаимосвязи человека и его внутренней сущности. Художница намеренно отказывается от материального мира, погружая своих героев в мир иллюзорный. Уже в ранних работах она начала знакомить зрителей с оборотной стороной души человека, закрывая своим персонажам глаза и уводя их в другой, отличный от реальности, мир. В поисках более упрощенных, полных символизма, образов, Анастасия Даниленко отказалась от целостного изображения лиц, сохраняя лишь намёк на человеческие черты. Художницу волнует не столько конкретный облик, сколько сама суть той оболочки, которую скрывает в себе человек. Это понимание сформировало образ «фантома», который занял ключевое место в её работах. С давних времен фантом означал невидимую структуру человека. Именно этого понятия и придерживается художница. На её работах фантом — это чёрная фигура, олицетворяющая собой пустоту и безразличие. Эту пустоту своими образами заполняет каждый смотрящий.