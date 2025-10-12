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Эволюция русских клипов
Большой Николопесковский переулок, 13
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Бесплатно
Возраст 16+
Необычное
Про событие
Как часто ты смотришь клипы? А как часто задумываешься о том, как они сняты? Если ты никогда не интересовались таким видом искусства, давай исправлять это вместе. Тебя ждёт просмотр культовых русских клипов, от китча 90х и гламура 00х до духа юности 2к17 и экспериментальных 20х. А анализ и дискуссия докажут, что клипы — это нечто большее, чем рекламный ролик для песни. Поддержать РанДом донатом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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