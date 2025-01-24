Выставка представляет собой полуфантастическую прогулку художницы Аси Мотиной по знакомому району. Родившись в семье художников, с детства зачитываясь рассказами Рэя Брэдбери и с отличием закончив МГАХИ им. В.И. Сурикова, она развила в себе способность без труда выявлять необъяснимое в привычном, находить нужные тропинки в бесконечном хаосе и воплощать свои впечатления в реальность на холстах. Сюжеты ее работ балансируют между сюрреализмом, фантастикой и реальностью, будто каждый холст — это случайно поставленный на паузу эпизод из произведений главных фантастов ХХ века в декорациях московских районов. В качестве примера, можно привести работы Артура Кларка или братьев Стругацких, Дугласа Адамса, и кинорежиссера Стивена Спилберга, где юмор, самоирония, современная молодежная культура, мечты о будущем и символизм надписи на обертке жевательной резинки или случайно услышанной строчки из песни рок-группы переплетаются с будничной жизнью горожан, которых в следующих главах ждут невероятные события. Уютная неизвестность и ощущение присутствия фантастики за углом, свойственные живописной практике Аси, притягивают взгляд зрителя, словно тихо зазывая его стать путником по таинственным закоулкам, которые могут привести из московского двора на Пьяцца-дель-Пополо, а затем посадить вас на сельский автобус и довести к порталу, охраняемому древнегреческими грифонами. Часы работы: пн-пт - 11:00-19:00, сб - 12:00-19:00, вс - выходной.