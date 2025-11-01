Выставка Валерия Чтака (1981–2024) «Это не все, но многое». В экспозиции будет представлено около 70 произведений из собрания семьи художника, включая живопись, графику и объекты. Выставку дополнит подборка видеоинтервью, некоторые работы предстанут перед зрителями впервые. Формат ретроспективы позволит зрителям охватить весь творческий путь художника с начала 2000-х и до последних дней его жизни, в том числе увидеть последнюю работу Чтака, созданную им за месяц до смерти. Помимо живописи и графики, на выставке демонстрируются объекты, среди которых следует особенно отметить подборку стульев и скейт 2010-х годов. Большую часть экспонатов составляют работы с узнаваемыми ироничными и порой абсурдными фразами на русском и иностранных языках. Говоря от текстоцентричности своих произведений, сам Чтак в шутку называл себя филологом. Войдет в экспозицию и знаковая работа «В моем случае — ни в коем случае». Время работы: ПН – ВТ, ЧТ – ВС 13:00 – 21:00